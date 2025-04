Calcio donne: Italia U.19 si qualifica agli Europei in Polonia

agenzia

Pari con la Svezia vale vittoria girone, Gravina "orgoglio"

ROMA, 08 APR – Pareggiando 0-0 con la Svezia, la nazionale femminile Under 19 ha vinto il proprio girone e si è qualificata alla fase finale dell’Europeo di categoria, in Polonia. Così la prossima estate tutte le compagini delle azzurre, dalla U.17 alla nazionale maggiore, saranno presenti nei rispettivi tornei. Un en plein mai accaduto in precedenza, sottolinea la Figc, e per il quale il presidente, Gabriele Gravina, esprime “orgoglio e soddisfazione. Complimenti alle ragazze e allo staff tecnico per la qualificazione – aggiunge – che conferma come il movimento sia in grande crescita anche dal punto di vista qualitativo. Quella che ci attende sarà un’estate avvincente, tutta al femminile”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA