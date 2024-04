Calcio donne: le convocate per le qualificazioni a Euro 2025

agenzia

Soncin chiama 28 azzurre per gare con Olanda e Finlandia

ROMA, 27 MAR – Dopo le emozioni vissute in Nations League, la Nazionale Femminile è pronta a iniziare il percorso di qualificazione verso il prossimo Europeo, che si disputerà in Svizzera nel luglio del 2025. Le Azzurre si raduneranno domenica a Coverciano per preparare le prime due sfide del Gruppo 1 della Lega A: venerdì 5 aprile il debutto con l’Olanda allo stadio ‘San Vito-Gigi Marulla’ di Cosenza (ore 18.15, diretta su Rai 2), martedì 9 il match con la Finlandia in programma a Helsinki (ore 18.15 italiane, diretta su Rai 2). “Un cammino molto stimolante” in un girone “duro e superabile”, così lo ha definito Andrea Soncin, consapevole che per ottenere il pass per la 14/a edizione del torneo ed evitare lo spareggio la sua Italia dovrà chiudere il raggruppamento – di cui fa parte anche la Norvegia – almeno al secondo posto. Per il doppio impegno di aprile il Ct ha deciso di puntare su 28 calciatrici: nell’elenco delle convocate si rivede Chiara Beccari, che aveva saltato per infortunio i test di febbraio con Irlanda e Inghilterra. La vera novità è rappresentata da Margot Shore, portiere classe ’97 che si sta mettendo in mostra in Serie B con la maglia dell’Hellas Verona. Il gruppo si allenerà a Coverciano fino a giovedì 4 aprile e al temine dei 90′ con le Oranje farà rientro nel Centro Tecnico Federale, dove continuerà a lavorare fino alla partenza per la Finlandia, prevista per il pomeriggio di domenica 7 aprile. L’elenco delle convocate portieri: Rachele Baldi (Fiorentina), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina), Margot Shore (Hellas Verona); difensori: Elisa Bartoli (Roma), Valentina Bergamaschi (Milan), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Roma), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma), Elisabetta Oliviero (Sampdoria), Julie Piga (Milan), Cecilia Salvai (Juventus); centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Giulia Dragoni (Barcellona), Aurora Galli (Everton), Manuela Giugliano (Roma), Giada Greggi (Roma), Emma Severini (Fiorentina); attaccanti: Chiara Beccari (Sassuolo), Barbara Bonansea (Juventus), Agnese Bonfantini (Inter), Michela Cambiaghi (Inter), Sofia Cantore (Juventus), Valentina Giacinti (Roma), Cristiana Girelli (Juventus), Martina Piemonte (Everton), Annamaria Serturini (Inter).

