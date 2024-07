Calcio donne: l’Italia strappa un punto in Olanda

agenzia

Qualificazioni a Euro 2025: 0-0, ma alle azzurre manca un rigore

ROMA, 12 LUG – Finisce senza reti la trasferta dell’Italia femminile in terra olandese e martedì, a Bolzano, le ragazze del tecnico Andrea Soncin dovranno battere la Finlandia per puntare alla qualificazione diretta all’Europeo di calcio dell’anno prossimo senza passare dagli spareggi. Nel Gruppo A – guidato dall’Olanda a 8 punti – l’Italia è terza a 6, come la Norvegia, ma con una peggiore differenza reti. Passano le prime due. A Sittard il pareggio alla fine è giusto. Al palo colpito da Miedema, le azzurre possono opporre un rigore negato dall’arbitra svedese Olofsson, apparso solare.

