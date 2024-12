Calcio donne: l’Uefa aumenta il montepremi per Euro 2025

agenzia

Dal 2025/26 nascerà secondo torneo per club, Women's Europa Cup

ROMA, 16 DIC – Il Comitato esecutivo dell’Uefa, riunito a Losanna, ha approvato l’aumento a 41 milioni di euro del montepremi per Euro 2025 femminile, il 156% in più rispetto alla cifra stanziata nell’ultima edizione del torneo, continentale nel 2022. Lo comunica la stessa Uefa, sottolineando che le varie federazioni distribuiranno per la prima volta anche una percentuale garantita dei premi – tra il 30% e il 40% – alle giocatrici e che i benefit per i club sono stati portati a sei milioni di euro come compensazione per le società che rilasciano giocatrici per il torneo. In particolare, le 16 squadre partecipanti a Euro 2025 riceveranno una quota fissa di 1,8 milioni, una cifra che aumenterà grazie ai premi ottenuti in base ai risultati (ad esempio, 50.000 euro per un pareggio e 100.000 per una vittoria nella fase a gironi). Il premio in denaro massimo ottenibile per la nazionale vincitrice, in caso di successi anche nelle tre partite della fase a gironi, è di 5,1 milioni. I maggiori premi – sottolinea la federazione europea – riflettono l’impegno costante nella crescita del calcio femminile, con un miliardo di euro stanziato nel settore tra il 2024 e il 2030. Inoltre, nella stagione 2025/26 sarà lanciata una nuova competizione per club, la Women’s Europa Cup, che darà a più squadre la possibilità di mettersi alla prova contro avversarie continentali. Il marchio della competizione e il nuovo trofeo verranno presentati nel 2025 prima dell’inizio della prossima stagione. la Champions League donne adotterà poi una fase di campionato centralizzata a 18 squadre, con un aumento delle partite e anche degli introiti per le squadre partecipanti.

