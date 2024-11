Calcio donne: N.League; esordio in casa per l’Italia a febbraio

agenzia

Prime gare con Galles e Danimarca, ina prile doppia trasferta

ROMA, 13 NOV – L’Italia femminile comincerà il prossimo febbraio il suo cammino in Nations League, alla sua seconda edizione, secondo quanto previsto dal calendario della fase a gironi della competizione Uefa, ufficializzato oggi. Le Azzurre, inserite nel Gruppo 4 della Lega A, inizieranno il loro cammino in casa, il 21 e 25 febbraio, ospitando Galles e Danimarca, poi il 4 e l’8 aprile si ripartirà dalla doppia trasferta scandinava, in Svezia e quindi in Danimarca. Tra fine maggio e inizio giugno la nuova sfida con la selezione svedese e l’impegno conclusivo in Galles. Le prime due classificate di ogni girone rimarranno in Lega A per le qualificazioni europee al Mondiale 2027; le terze classificate disputeranno gli spareggi contro le seconde di ogni raggruppamento della Lega B (le vincitrici saranno inserite in Lega A, le sconfitte andranno in Lega B). Le squadre classificate al quarto posto saranno invece automaticamente retrocesse in Lega B. Le vincitrici dei quattro gironi della Lega A – composta da 16 squadre come la Lega B, mentre la Lega C da 21 – si qualificheranno per le Finals, che rispetto alla prima edizione saranno organizzate con gare d’andata e ritorno (è prevista anche la finale per il terzo posto).

