Calcio donne: Norvegia-Italia 0-0

agenzia

Le azzurre colpiscono una traversa nel finale a Oslo

ROMA, 31 MAG – Italia e Norvegia hanno pareggiato 0-0 a Oslo nella terza partita del Gruppo 1 della Lega A delle qualificazioni a Euro 2025 femminile. Il risultato, con le azzurre sfortunate per una traversa colpita nel finale del match, lascia le due nazionali appaiate in classifica, con 4 punti, uno in più di Olanda e Finlandia, in campo stasera. Solo la prima del girone accederà direttamente al torneo continentale. Il prossimo 4 giugno, a Ferrara, le azzurre ospiteranno la Norvegia per la partita di ritorno.

