Calcio donne: Soncin, c’è grande rammarico per la sconfitta

agenzia

Il tecnico delle azzurre, tutta la squadra merita i complimenti

ROMA, 25 FEB – “Dispiace per le ragazze, c’è grande rammarico perché hanno fatto una grande prestazione con una selezione di altissimo livello”. Così il tecnico dell’Italia femminile, Andrea Soncin, ha commentato la sconfitta alla Spezia con la Danimarca nella seconda partita della Nations League. “Loro sono state costrette a rincorrerci per buona parte della gara e per questo faccio i complimenti alla squadra – ha aggiunto Soncin -. La loro qualità ha fatto la differenza, ma per più di 75/80 minuti abbiamo fatto la partita che volevamo. Questa sera sono molto più le note positive di quelle negative”. Si è fermata così a otto la striscia di risultati utili consecutivi delle azzurre, ma il risultato non pregiudica il cammino nel torneo, con l’Italia attesa a inizio aprile ad un doppio impegno in terra scandinava, venerdì 4 aprile a Solna con la Svezia e martedì 8 a Herning con la Danimarca.

