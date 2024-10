Calcio donne: Soncin, Malta e Spagna test per crescere ancora

agenzia

Al via il raduno a Coverciano con 30 giocatrici convocate

FIRENZE NOVA, 21 OTT – “L’obiettivo è lo stesso di sempre, continuare a crescere a tutti i livelli per portarci ad affrontare tutte le gare con la stessa mentalità e voglia di vincere”. Lo ha detto Andrea Soncin, tecnico della nazionale di calcio donne, presentando il raduno a Coverciano per preparare le amichevoli contro Malta (venerdì a Roma) e Spagna (martedì 29 a Vicenza): 30 le convocate dell’Italia, già qualificata ai prossimi Europei. “Dopo la grande audience per la sfida Juventus-Roma queste amichevoli, specie quella con la Spagna, possono avvicinare ancora più i tifosi – ha affermato il commissario tecnico azzurro – Abbiamo scelto di giocarle nel nostro Paese perché è giusto che la Nazionale venga vissuta direttamente e regali emozioni alle giovani che si avvicinano al calcio. Le nostre giocatrici sanno quanto sono importanti queste partite per tutto il movimento”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA