Calcio donne: Soncin, obiettivo Italia è arrivare a Euro2025

Ct delle azzurre 'può essere traino per crescita movimento'

ROMA, 14 MAG – “Come nazionale abbiamo un obiettivo grande: quello di arrivare a Euro2025. Può essere un traino importante per la crescita del movimento femminile”. Lo ha detto Andrea Soncin, ct della nazionale femminile italiana, alla presentazione di Vivo Azzurro Tv alla Lanterna di Fuksas. “Quella che sto vivendo è un’esperienza fantastica, è un mondo, quello del calcio giocato dalle ragazze, che racchiude tutte le parole raccontate: emozioni, sogni, passione e sacrifici. La persona viene sempre prima della professionista”, ha aggiunto. Poi sulla crescita del movimento ha concluso: “I club stanno crescendo e investendo molto, siamo ancora in ritardo rispetto ad altre nazioni ma c’è sempre più crescita. La possibilità di avere spazio su Vivo Azzurro, poi, è in linea con le linee politiche della federazione portate avanti negli ultimi anni per la nostra crescita”.

