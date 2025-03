Calcio donne: ‘Women4Football’, premiate le migliori giocatrici

agenzia

Cerimonia a Roma, Giugliano "sogno vincere qualcosa con Italia"

ROMA, 24 MAR – Il calcio femminile celebra le proprie stelle. Al Salone d’Onore del Coni è andato in scena “Women4Football dove l’Associazione italiana calciatori (Aic) ha organizzato il Galà per la consegna dei premi Aic alle migliori calciatrici della stagione sportiva 2023-24.”Tutti insieme facciamo squadra, il calcio femminile è in quella fase di sviluppo che può portare risultati sempre più concreti. Come Serie A femminile abbiamo ottenuto risultati importanti, nella filiera del calcio stiamo portando avanti tavoli di lavoro e confronto. Questa piramide è sempre più attenzionata”, le parole della presidente della Divisione Serie A femminile, Federica Cappelletti, A votare, come da tradizione Aic, sono state le calciatrici stesse con i riconoscimenti assegnati sulla base dei voti espressi negli scorsi mesi che hanno permesso di comporre la top 11 con Ceasar in porta, una linea difensiva composta da Di Guglielmo, Lenzini, Linari e Minami. In mediana, poi, spazio a Roquete, Caruso, Giugliano e Greggi mentre in attacco sono state votate come migliori Cambiaghi e Viens. Infine eletta miglior calciatrice assoluta Manuela Giugliano che, tra il serio e lo scherzoso, ha sottolineato di sognare “di vincere qualcosa con la nazionale. Se vinco smetto anche se sono giovane. Questi premi ti portano qualcosa di importante, riesci a trasmettere un qualcosa alle persone anche fuori, dovrei migliorare nel trasmettere tutto questo anche lontano dal campo”. Premi speciali – nell’evento organizzato in collaborazione con DA, l’agenzia di sport marketing ed eventi di Demetrio Albertini -, sono andati anche a Picchi, miglior gol, e a Pirone e Bargi capocannoniere ex aequo della Serie B.

