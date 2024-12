Calcio donne:domani sorteggio Euro 2025,azzurre aspettano rivali

agenzia

A Losanna prende forma il torneo. Italia in seconda fascia

ROMA, 15 DIC – Destinazione Euro 2025. Con il sorteggio in programma domani alle ore 18 a Losanna (diretta su uefa.com) inizia ufficialmente il conto alla rovescia verso la quattordicesima edizione del torneo continentale, che si disputerà dal 2 al 27 luglio in Svizzera. Alla cerimonia, organizzata presso lo Swiss Tech Convention Center, parteciperanno il presidente federale Gabriele Gravina, il segretario generale Marco Brunelli e il ct Andrea Soncin, oltre a Leonardo Bonucci, invitato dalla Uefa insieme ad altri campioni e campionesse che hanno scritto la storia della competizione. Le 16 partecipanti saranno suddivise in quattro gruppi da quattro squadre, classificate in quattro fasce in base alla classifica generale della fase a leghe di qualificazione all’Europeo. La squadra di Soncin – che ha chiuso il proprio raggruppamento al primo posto – occupa la quarta posizione della graduatoria, ma scalerà in seconda fascia per lasciare spazio alla Svizzera, alla quale in quanto Paese ospitante è già stata assegnata la posizione 1 del Gruppo A. Oltre alla Svizzera, le altre tre teste di serie saranno Spagna, Germania e Francia. Con l’Italia partiranno invece dalla seconda fila Islanda, Danimarca e le campionesse in carica dell’Inghilterra, mentre un gradino sotto ci saranno Paesi Bassi, Svezia, Norvegia e Belgio. La quarta fascia sarà invece formata da Finlandia, Polonia, Portogallo e Galles. Si qualificheranno ai quarti di finale le prime due classificate di ogni girone. La manifestazione si disputerà in otto città (Basilea, Berna, Ginevra, Zurigo, San Gallo, Lucerna, Sion e Thun), con la partita inaugurale e la finalissima che si disputeranno al St. Jakob-Park di Basilea.

