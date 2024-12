Calcio donne:Euro25; sorteggiati gironi,l’Italia trova la Spagna

agenzia

Con azzurre e iberiche anche Belgio e Portogallo

ROMA, 16 DIC – Sono stati sorteggiati a Losanna i gironi dell’Europeo femminile del 2025 che si disputerà il prossimo luglio in Svizzera. L’Italia è stata inserita nel Gruppo B dove troverà le campionesse del mondo della Spagna, già affrontate nella scorsa Nations League, e il Portogallo oltre al Belgio. Un girone complicato, ma non impossibile per le ragazze di Andrea Soncin. La Svizzera è stata inserita nel girone A con Norvegia, Islanda e Finlandia. Nel gruppo C si sfideranno Francia, Inghilterra, Olanda e Galles mentre nel gruppo D la Germania se la vedrà contro Danimarca, Svezia e Polonia.

