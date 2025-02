Calcio: Donne;Gravina,’ci teniamo, ma serve anche aiuto Governo’

agenzia

N.1 Figc 'L'Europeo? Soncin ha fatto lavoro straordinario'

ROMA, 06 FEB – “Oggi è una giornata bellissima e storica per tutto il movimento calcistico italiano, una giornata che punta in modo deciso a dimostrare quanto la Federazione tenga a tutto il movimento e allo sviluppo di quello femminile, lo abbiamo fatto con grandi investimenti e con una progettualità votata al sancire un principio di civiltà nel nostro paese”. Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, durante la presentazione della nuova collezione Panini “Calciatrici 2024-2025”, il primo album cartaceo dedicato alla Serie A femminile. “Dobbiamo ringraziare Panini, perché il movimento ha bisogno anche di un percorso di riconoscibilità che avviene attraverso progetti così”, ha aggiunto. E poi ancora: “Oltre al nostro impegno, dimostrato anche dal numero triplicato di tesserate, c’è bisogno di un supporto, di un progetto di accompagnamento del Governo che in tempi rapidi spero possa prolungare il sostegno al professionismo femminile”. Infine guardando all’Europeo di quest’estate ha concluso: “Io credo che Soncin abbia fatto un lavoro straordinario, c’è un gruppo meraviglioso e le ragazze hanno recuperato la giusta armonia. Soncin è ottimista e mi aspetto un campionato europeo all’altezza di queste ragazze”.

