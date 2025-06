Calcio: dopo il Real Modric è a un passo dal Milan

agenzia

Si tratta per una stagione con opzione per la seconda

Luka Modric sempre più vicino al vestire la maglia del Milan. Il giocatore croato che dopo dodici anni lascerà il Real Madrid andando a scadenza di contratto dopo il Mondiale per club, avrebbe deciso di approdare in rossonero con un contratto di una stagione e opzione per la seconda. Decisivo nel buon esito dell’operazione, l’intervento di Igli Tare che è andato nel ritiro della nazionale croata per strappare il sì del 39enne.

