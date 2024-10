Calcio: doppio forfait in casa Lazio, out Zaccagni e Rovella

agenzia

Contro il Como Baroni dovrà rinunciare a due dei suoi titolari

ROMA, 30 OTT – La Lazio, contro il Como, sarà costretta a fare i conti con le assenze. Per la trasferta contro la squadra di Fabregas, infatti, Marco Baroni non avrà a disposizione Mattia Zaccagni e Nicolà Rovella. L’esterno, che ieri si era allenato a parte e che oggi avrebbe dovuto svolgere la rifinitura con il gruppo, non ha recuperato dall’influenza intestinale che lo aveva colpito prima del match con il Genoa e alzerà bandiera bianca anche contro il Como per puntare a rimettersi a disposizione di Baroni per la partita con il Cagliari. Rovella, invece, proprio nella rifinitura prima della partenza, ha accusato un piccolo fastidio muscolare con lo staff medico che ha preferito non rischiare escludendolo quindi dal match.

