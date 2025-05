Calcio: ds Lazio Fabiani, possibilità Champions ancora aperta

agenzia

D'Aversa, 'espulsione affrettata da parte dell'arbitro'

EMPOLI (FIRENZE), 04 MAG – Dopo la vittoria con l’Empoli, in conferenza stampa si è presentato Angelo Fabiani, direttore sportivo della Lazio, che ha sottolineato come “alla vigilia del campionato nessuno ci poteva annoverare tra quelle in grado di lottare per la Champions e a tre giornate dalla fine siamo lì, in Europa abbiamo fatto un percorso straordinario uscendo ai calci di rigore che sono un terno a lotto. Sono soddisfatto, ci sono alcuni giocatori che la società intende preservare: su tutti Pedro, Romagnoli, Rovella, Zaccagni”. “Poi quando si apre il mercato ci sono delle dinamiche – ha aggiunto -, il percorso di rinnovamento non è concluso ma il mercato apre a giugno: iniziare a sondare per vie traverse i nostri giocatori non lo trovo carino, sono delle bassezze di cui qualche mio collega si dovrebbe vergognare”. Dall’altra parte il tecnico dell’Empoli Roberto D’Aversa recrimina sul gol preso nel primo minuti e sulla espulsione di Colombo, scelta forse troppo rapida dell’omonimo direttore di gara, a suo dire: “Per far meglio potevamo non prendere un gol. Forse è figlio del fatto che Viti ha perso un dente nel riscaldamento, a causa di una pallonata. Io credo che Colombo sia uno dei migliori arbitri, ma per me è stato affrettato. La squadra è rimasta in equilibrio, le difficoltà per le assenze c’è stata ma Marianucci e Fazzini si sono ben comportati. Ci rimproveriamo che potevamo far meglio, però la reazione e la prestazione mi fanno ben sperare”. Empoli che comunque ha dato la sensazione di saper reagire: “Le parole devono passare ai fatti, il rammarico è che i ragazzi hanno fatto una buona gara. Nel piano tattico c’era quello di non subire gol, non era semplice affrontare i centrocampisti della Lazio. Il piano è saltato subito, con il gol e l’espulsione. I ragazzi sono stati bravi a rimanere in equilibrio e a crederci, gli avevo chiesto di non compromettere le partite successive. Dobbiamo lavorare su noi stessi”. La prossima sfida sabato sera con il Parma: “Affrontiamo uno scontro diretto contro un’avversaria ha avuto un giorno in più per l’ennesima volta. Dobbiamo prepararci bene, ragionare sugli aspetti positivo. Il nostro percorso era difficile e ce lo siamo complicato per una serie di situazioni, ma dobbiamo ragionare sul fatto che abbiamo ancora possibilità di raggiungere l’obiettivo. Per quello che vedo i ragazzi lo meritano”.

