Calcio: Dybala ‘il Boca? No, ho contratto con Roma e resto’

'Per ora niente, poi inizia a breve il campionato'

“Il Boca Juniors? No, ho un contratto con la Roma. Quindi per ora niente, poi tra poco comincia il campionato e la stagione terminerà con il Mondiale “. Così Paulo Dybala collegatosi nel podcast dove partecipa anche la moglie Oriana Sabatini. “Farò le grigliate a Roma”, aggiunge scherzando perché poco prima gli era stato proprio chiesto del come mai fosse famoso nel club per l’asado. “L’anno scorso ne ho fatte tante, vediamo quest’anno – continua – . Purtroppo abbiamo perso uno degli amici (Leandro Paredes, ndr) su cui contavamo molto, quindi probabilmente farò meno grigliate. Ma sicuramente ne faremo qualcuna”.

