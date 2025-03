Calcio: Dybala ko, a forte rischio con Juve e Lazio

agenzia

Lesione al tendine coscia sinistra: da 3 settimane a 1 mese stop

ROMA, 17 MAR – Paulo Dybala si ferma ancora, e lo stop cade in una fase delicata per lui e per la Roma. I primi accertamenti dopo l’infortunio contro il Cagliari, infatti, hanno evidenziato una lesione del tendine semitendinoso della coscia sinistra; il recupero puo’ essere da un minimo di tre settimane a un mese, e nei prossimi giorni saranno effettuate nuove visite per stabilire con maggior precisione i tempi. Nel frattempo, però, resta l’amarezza del giocatore, che deve rinunciare agli impegni con la sua Argentina, e quella di Ranieri perché le due settimane di sosta limiteranno solo parzialmente il danno di un infortunio che arriva nel momento cruciale della stagione della Roma. Sicuramente non ci sarà al rientro contro il Lecce e molto difficilmente anche contro la Juventus nella gara successiva. L’obiettivo, comunque difficile, è quello di provare a rientrare per il derby del 13 aprile contro la Lazio, dunque leggermente prima dei trenta giorni come data limite, nello scenario piu’ pessimista immaginato al momento da staff medico e giocatore subito dopo gli esami. Ma nessuno a Trigoria ha intenzione di accelerare i tempi, prevale la linea della cautela per due ragioni: lo storico del calciatore, negli ultimi anni spesso è stato soggetto a lunghi stop, e l’importanza di tornare al meglio per le ultime gare di campionato. Tradotto: meglio ovviare all’assenza di Dybala contro Lecce, Juventus e Lazio, piuttosto che forzare i tempi rischiando ricadute che concluderebbero anzitempo la sua stagione. Anche perché dopo il derby resterebbero ancora sei partite contro Verona, Inter, Fiorentina, Atalanta, Milan e Torino. Quattro sono big match e la metà di questi sono scontri diretti per la corsa Champions, per questo Ranieri vuole fare le cose per bene e recuperare il giocatore senza rischiare nulla. Il tecnico, poi, riabbraccerà la squadra giovedì dopo aver concesso tre giorni di riposo alla Roma e alla ripresa dei lavori non ci sarà nemmeno Rensch, uscito con una lesione all’adduttore sinistro. Qui i tempi di recupero dovrebbero essere più certi e stimati intorno alle tre settimane con la possibilità così di tornare nel derby. Possibilità che diventano speranze nel caso di Dybala, che comunque farà il possibile per esserci contro i biancocelesti.

