Calcio: Dybala ‘l’infortunio una doccia fredda ma ora va meglio’

agenzia

Sul futuro 'Tengo una porta aperta per il ritorno in Argentina'

ROMA, 06 MAG – “Ora sono un po’ più tranquillo. All’inizio quando ho saputo quanto sarei stato fuori è stata dura perché ho saltato la nazionale e avevamo delle partite importanti qui a Roma. Era tutto molto bello, mi sentivo bene fisicamente e stavo vivendo uno dei migliori periodi dell’anno. L’infortunio è stato una doccia fredda ma ora l’ho assimilato e sto lavorando per tornare il più presto possibile”. Così Paulo Dybala, attaccante della Roma, in un’intervista con il giornalista argentino Gaston Edul. “Sapere che sarei tornato in nazionale era bellissimo – ha aggiunto -. Essere lì mi aiuta e doverci rinunciare mi uccide. Mi preparo tutto l’anno per giocare quelle poche partite che abbiamo”. Parlando del suo futuro, non immediato, ha invece detto: “Tengo una porta aperta per il ritorno in Argentina, ma ancora non lo so. Paredes mi fa pressione per andare al Boca. La verità è che ancora non so cosa farò in futuro. Dipende anche dal lavoro e della famiglia”. Infine una battuta su Soulè: “Sta facendo bene. Non è facile adattarsi a un club come questo, ma ha tanta qualità. Il derby di Roma è stato incredibile. Nel riscaldamento gli avevo detto di aprire un po’ il piede quando calciava. Il merito del gol è il suo ma io gli avevo dato questo consiglio. Stava per farne anche un altro ma l’ha sbagliato”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA