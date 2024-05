Calcio: Dybala punta il Genoa, lavora parzialmente in gruppo

agenzia

L'argentino della Roma prova il recupero dopo il ko muscolare

ROMA, 16 MAG – Paulo Dybala è tornato a lavorare oggi parzialmente in gruppo e punta a rientrare nella sfida di domenica contro il Genoa. Nei prossimi due allenamenti l’argentino proverà ad aumentare i carichi di lavoro per capire le risposte del fisico dopo l’affaticamento al flessore che lo ha tenuto fuori nella gara contro il Bayer Leverkusen e contro l’Atalanta. Dovessero essere confermate le buone sensazioni di oggi, domenica sarà in campo nel tridente composto da Lukaku ed El Shaarawy.

