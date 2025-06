Calcio e hamburger, Snoop Dog tifa Celtic ‘al Park cucinerò io’

agenzia

Rapper 'dimostrerò che cibo può essere buono anche allo stadio'

GLASGOW, 08 GIU – Il celebre rapper Snoop Dogg ha rivelato di voler dimostrare il suo amore per il Celtic aprendo un furgoncino che venderà hamburger fuori dallo stadio dei campioni di Scozia. In passato Snoop Dog aveva espresso interesse per l’acquisto una quota del club di Glasgow, dopo essere stato ispirato dal successo delle celebrità di Hollywood Ryan Reynolds e Rob McElhenney al Wrexham, squadra gallese neo promossa nella Serie B inglese. Ma ora il 53enne rapper sembrerebbe accontentarsi di un legame più ‘modesto’ con la squadra, i Bhoys, per la quale fa il tifo da tempo. Snoop Dogg, autore di un libro di ricette intitolato “From Crook to Cook”, una volta ha descritto i tifosi del Celtic come “speciali” e ha affermato di identificarsi con la mascotte del club, Hoopy the Hound. Ora ha detto al ‘Sunday Mail’ di essere certo che i tifosi del Celtic ” si riverserebbero riversati nel mio furgoncino di hamburger, che voglio far diventare un paradiso gastronomico”. “Mi piacerebbe portare un furgoncino di hamburger pop-up allo stadio – le parole del rapper – per dimostrare ai tifosi che il cibo negli stadi può essere buono, E deve essere il Celtic Park, amico”. Secondo Snoop Dog, “il segreto di un buon hamburger è l’amore nella preparazione. La carne macinata deve essere mescolata con spezie segrete, poi aggiungere un formaggio di buona qualità e del bacon stagionato all’acero. I tifosi del Celtic lo adoreranno, e per assicurarsi che siano perfetti, io Snoop, li servirò in persona”. Snoop Dogg ha lavorato come corrispondente per la Nbc alle Olimpiadi di Parigi lo scorso anno, ha pubblicizzato due tornei di calcio giovanile ed è stato un fervente sostenitore della parità salariale per le atlete. Alla domanda se sia disposto a mettere a disposizione anche dei tifosi dei Rangers la propria bravura nel preparare gli hamburger, ha risposto “se porterò i miei hamburger anche ai Rangers? No, credo che rinunceremo”.

