Calcio: è ufficiale, Di Francesco nuovo tecnico del Lecce

Al tecnico contratto annuale con rinnovo in caso di salvezza

LECCE, 26 GIU – Eusebio Di Francesco è il nuovo allenatore del Lecce. L’ufficialità dell’ingaggio del 55enne tecnico abruzzese è arrivata con una nota ufficiale della società giallorossa. Di Francesco torna a sedere sulla panchina del Via del Mare a distanza di quattordici anni, quando nella stagione 2011/2012 guidò i giallorossi in serie A, prima di essere esonerato nel mese di dicembre. Di Francesco ha firmato un contratto annuale, con il rinnovo automatico in caso di raggiungimento della permanenza in serie A. Lo staff che affiancherà Di Francesco sarà così composto: Fabrizio Del Rosso allenatore in seconda; Giampiero Pinzi e Nicola Caccia collaboratori tecnici; Massimo Neri e Andrea Disderi preparatori atletici; Michele Saccucci, preparatore atletico e recupero infortunati; Lello Senatore e Luigi Sassanelli preparatori dei portieri; Stefano Romano match analyst.

