Calcio: è ufficiale, gruppo Louis Vuitton acquisisce il Paris Fc

Dopo settimane di trattative Arnault azionista di maggioranza

ROMA, 29 NOV – Il gruppo Louis Vuitton ha acquisito ufficialmente il Paris Fc. Dopo settimane di trattative, l’operazione è stata formalizzata oggi e vede Agache sport, la holding della famiglia di Bernard Arnault – Ceo di LVMH, la più grande compagnia francese – diventare primo azionista della squadra di calcio parigino. L’annuncio è stato dato dallo stesso club: nel nuovo assetto societario, in cui entra anche Red Bull con il 10.6%, Arnault detiene la maggioranza con il 52,4%. “Con l’arrivo di Agache Sports e Red Bull, il Paris FC si dà i mezzi per porsi obiettivi ambiziosi – il commento di Pierre Ferracci, ex azionista di maggioranza confermato però nel suo ruolo di presidente – Rispettando la sua identità e i suoi valori il Paris FC continuerà ad andare avanti a beneficio dei suoi centri di formazione e delle sue prime squadre, femminili e maschili. L’avventura continua e sarà molto bella”. “È stato istituito un nuovo consiglio di amministrazione, che riflette la posizione di maggioranza della famiglia Arnault e la presenza della Red Bull”, sottolinea nella nota il club, attuale leader della Ligue 2.

