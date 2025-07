Calcio: è ufficiale, Luis Diaz saluta Liverpool e va al Bayern

agenzia

Il colombiano ha firmato un contratto fino al 2029

ROMA, 30 LUG – Luis Diaz lascia il Liverpool per il Bayern Monaco. Lo ha annunciato con una nota il club inglese. “Luis Diaz ha completato il trasferimento definitivo al Bayern Monaco dopo tre anni e mezzo trascorsi al Liverpool – si legge – Il colombiano lascia i Reds dopo aver giocato un ruolo significativo nella conquista di quattro trofei importanti da quando è arrivato dall’FC Porto all’inizio del 2022, tra cui spicca la vittoria del titolo di Premier League la scorsa stagione”. Il costo per il trasferimento in Baviera del 28enne colombiano è di è di circa 65,5 milioni di sterline (75 milioni di euro). Il colombiano ha firmato un contratto con i campioni della Bundesliga fino al 2029.

