Calcio: El Shaarawy ‘opzione rinnovo Roma quasi raggiunta’

agenzia

'Inizio stagione difficile ma con Ranieri strada giusta'

ROMA, 15 FEB – “E’ stato un inizio un po’ complicato, dipeso da diversi fattori. In primis comunque una responsabilità oggettiva di noi calciatori perché sicuramente dovevamo fare qualcosa in più. Però sicuramente adesso con il mister Ranieri abbiamo trovato la strada giusta per poter risalire e ripartire”. A dirlo è Stephan El Shaarawy, attaccante della Roma, in un’intervista a SportMediaset. Sul contratto che scade il prossimo giugno, ha invece rivelato: “Sì, scade a giugno, però c’è un’opzione di rinnovo che è legata a delle condizioni che ho quasi raggiunto”. Riavvolgendo il nastro al 2021 e alla Conference League vinta con la Roma ha concluso parlando della fotografia che porterà per sempre con sé: “Sicuramente ho un’immagine che mi è rimasta impressa: quando abbiamo fatto il giro di Roma con il pullman scoperto. Io insieme ai miei compagni che alzavamo la coppa con dietro il Colosseo e tutta la gente sotto di noi a urlare, a festeggiare”.

