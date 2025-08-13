Calcio: Elkann, ‘l’obiettivo della Juve è vincere’

agenzia

Numero 1 Exor, 'Tradizione ritrovarsi in famiglia, è una festa'

TORINO, 13 AGO – “L’obiettivo della Juventus è quello di vincere”: John Elkann, numero uno di Exor, con un sorriso fissa l’asticella della stagione dei bianconeri. “E’ un momento fantastico ritrovarsi in famiglia tutti insieme, anche con le Women, e ogni anno c’è questa tradizione di vedere i campioni che giocano contro il futuro – continua ai microfoni di Dazn – la giornata di oggi rappresenta proprio questo, con tanto amore, passione e fede: la Juve è gioventù, partire dalla tradizione per vedere i giovani che crescono è un qualcosa di straordinario e siamo orgogliosi di tutto questo”.

