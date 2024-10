Calcio: emergenza Bologna, l’infermeria è piena

agenzia

Si fermano anche Ndoye, Erlic, Aebischer e Iling

BOLOGNA, 18 OTT – L’emergenza è il tema che caratterizzato la conferenza stampa di Italiano alla vigilia della trasferta del suo Bologna a Marassi in casa del Genoa. Il tecnico perde infatti Erlic, Aebischer, Ndoye, Iling ed Erlic, oltre ai lungodedenti Ferguson, Cambiaghi ed El Azzouzi, dovendo ragionare pure sul turnover e sul fatto che i rossoblù martedì saranno impegnati a Birmingham con l’Aston Villa. “Purtroppo è così – dice Italiano – questa è la situazione. Si dice che durante le soste si può lavorare bene, anche perché comunque i nazionali tornano con qualche minuto nelle gambe. A questo giro però perdiamo Aebischer, Ndoye, Iling ed Erlic, mentre Lucumi è rientrato oggi lavorando a parte. Avremo tanti impegni nei prossimi 20 giorni e questa situazione non mi fa piacere. Dobbiamo iniziare ad attingere energie e prestazione da alcuni ragazzi che hanno dato meno o da quelli che hanno avuto poco spazio perché era necessario aspettarli”. In attacco spazio a Orsolini e a uno tra Karlsson e Odgaard a supporto di Castro, favorito su Dallinga. A centrocampo, con Freuler, ballottaggio Fabbian-Urbanski, con Moro e Freuler, dietro spazio a Casale al centro, in coppia con Beukema. “Aebischer ha un problema all’adduttore, Ndoye un carico di fatica, Erlic una lesione e Iling un problema al collaterale simile a quello che ha avuto Pobega”, quest’ultimo al rientro dopo quattro settimane di stop. In attacco potrebbe scattare l’ora di Karlsson, giocatore in cerca di rilancio e riscatto: “Aveva una caviglia che non gli dava la possibilità di giocare in condizioni massimali, sta capendo le richieste tecnico-tattiche. Lì davanti dovremo essere capaci di sfruttare i momenti, migliorare nella rifinitura e nella conclusione. Mi aspetto di più e lui lo sa”.

