Calcio: Emerson Royal ko, lesione al polpaccio di “alto grado”

agenzia

Terzino Milan infortunato ko dopo pochi minuti contro il Girona

MILANO, 23 GEN – Brutte notizie per il Milan. Emerson Royal ha rimediato una lesione distrattiva di alto grado del polpaccio destro. Un ko che complica i piani di mercato del club rossonero visto che il terzino sembrava potesse essere ceduto al Galatasaray. Emerson Royal, schierato a sorpresa da Conceiçao ieri sera contro il Girona, è rimasto in campo meno di due minuti prima di chiedere il cambio per un problema muscolare.

