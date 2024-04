Calcio: Empoli; a Bergamo Niang potrebbe tornare titolare

agenzia

Ballottaggio Grassi e Marin a centrocampo,

EMPOLI (FIRENZE), 25 APR – Dopo la notizia del lungo stop di Cerri per il problema muscolare al bicipite femorale della coscia destra, infortunio occorso durante la gara vinta dall’Empoli col Napoli, proprio grazie a un gol dell’attaccante ex Como, il tecnico dei toscani Davide Nicola potrebbe pensare di tornare a schierare Niang dal primo minuto al centro attacco nella gara a Bergamo contro l’Atalanta. La squadra si è allenata questa mattina e fino a sabato lavorerà di mattina. Ancora indisponibili Berisha, Ismajli e Ebuehi. Fra i giocatori in ballottaggio anche Grassi e Marin a centrocampo, possibile una conferma di Fazzini come mezzala sinistra.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA