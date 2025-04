Calcio: Empoli-Cagliari, trasferta vietata ai tifosi rossoblu

agenzia

Si attende ora decisione Casms. Ripresi intanto gli allenamenti

CAGLIARI, 01 APR – Trasferta vietata ai tifosi rossoblu per lo scontro salvezza di domenica tra Empoli e Cagliari. Come indicato dall’Osservatorio sulle manifestazioni sportive e valutato dal Casms, il comitato di analisi sulla sicurezza, al momento è vietata la vendita dei tagliandi ai residenti in Sardegna, anche se in possesso della tessera di fidelizzazione del Cagliari calcio ‘Passione Casteddu’. C’è ancora qualche speranza: la disposizione potrebbe essere confermata o modificata dal Casms, che eventualmente potrebbe introdurre l’obbligo di tessera di fidelizzazione per i residenti in Sardegna o eliminare il vincolo della residenza. È quello che si augurano tantissimi tifosi sardi che erano già pronti ad acquistare i biglietti per assistere a una gara fondamentale in chiave salvezza per il Cagliari. I residenti fuori Sardegna, anche se non possessori della tessera di fidelizzazione della società, possono invece già regolarmente acquistare i tagliandi (la vendita è iniziata alle 16 di oggi) fino alle 19 di sabato 5 aprile. Domenica, giorno della partita, non sarà in ogni caso possibile acquistare i tagliandi per il settore ospiti dello stadio Carlo Castellani. Nel frattempo il Cagliari, dopo la vittoria di domenica con il Monza, ha ripreso gli allenamenti ad Assemini: tutti i giocatori regolarmente in gruppo ad eccezione di Obert, ancora fermo al personalizzato.

