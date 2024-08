Calcio: Empoli, D’Aversa “col Monza si inizia a fare sul serio”

agenzia

Allenatore in tribuna per quattro gare per una squalifica

EMPOLI (FIRENZE), 16 AGO – “Arriviamo da un impegno di Coppa dove si è fatto bene e quindi stiamo bene mentalmente e fisicamente. Ma adesso inizia il campionato vero dovremmo essere bravi a fare risultato. E’ una gara che è già importante per la nostra salvezza”. Il tecnico dell’Empoli Roberto D’Aversa presenta così la prima giornata di campionato contro il Monza. I toscani arrivano all’appuntamento da una convincente vittoria in Coppa Italia col Catanzaro. L’allenatore sarà in tribuna domani sera e anche nelle altre prossime tre gare per una squalifica. “Dispiace fare l’esordio in un nuovo club in tribuna – ha detto -. Ma lo sapevo e seguirò i ragazzi dagli spalti. Quello che conta alla fine è il lavoro che facciamo in campo durante la settimana. Sotto questo profilo i ragazzi sono encomiabili, l’impegno è stato fin da subito di livello molto alto”. Col Monza , ha aggiunto, “vogliamo iniziare bene, non sarà semplice, ma cerchiamo il risultato positivo. Abbiamo qualcosa che ci manca e non siamo al meglio, per esempio Alberto Grassi è squalificato. Qualche emergenza c’è. Avrei preferito iniziare al completo, ma non è possibile non solo qui a Empoli. Siamo ad agosto, ma la posta in palio non è da agosto”. Il Monza sarà un avversario complicato secondo D’Aversa: “Considerare la Coppa Italia ma non potrà essere semplice come col Catanzaro. Contro il Monza è un’altra cosa, lo scorso anno sono arrivati a metà classifica. Hanno cambiato allenatore ma hanno avuto molta continuità nell’organico. In confronto noi abbiamo cambiato dieci giocatori. Dobbiamo andare in campo facendo calcio ed essendo propositivi. Loro hanno qualità e struttura”.

