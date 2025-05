Calcio: Empoli, D’Aversa ‘serve fame, salvezza ancora possibile’

agenzia

Con Lazio 'dobbiamo andare in campo con volontà fare risultato'

EMPOLI (FIRENZE), 03 MAG – Alla vigilia della delicata sfida contro la Lazio, Roberto D’Aversa presenta la sfida che arriva ad una settimana dalla sconfitta nel derby contro la Fiorentina, l’allenatore dell’Empoli chiede ai suoi una reazione forte. “Al primo errore abbiamo subito gol e lì abbiamo denotato un po’ di sfiducia. Questi errori devono servirci da lezione – ha detto -. Domani affrontiamo una delle squadre migliori, ma dobbiamo andare in campo con la volontà di fare risultato. La salvezza è ancora nelle nostre mani. Basta parole, dobbiamo fare i fatti”. Non nasconde il disappunto per le squalifiche di Grassi e Henderson: “Mi dispiace soprattutto per Grassi. In certi momenti serve buon senso. Il quarto uomo Forneau, che ha lasciato correre molte cose in quella partita, poteva evitare anche quell’intervento”. Sulla formazione D’Aversa non si sbilancia, ma assicura massimo impegno da parte di tutti: “Chi ci sarà darà l’anima. La Lazio è fortissima ma dobbiamo pensare solo a noi. Sarà importante chi parte dall’inizio e chi entrerà a gara in corso”. Centrale il tema della fiducia e della pressione: “I ragazzi sono consapevoli del momento. Dobbiamo essere sereni affinché la portata della gara non ci sovrasti. Servono equilibrio e determinazione”. Sulle speranze salvezza non ha dubbi: “Sappiamo che ci sarà da soffrire fino all’ultimo minuto. Dobbiamo raschiare il fondo del barile. Lavoriamo con convinzione per ottenere ciò che vogliamo”. Fiducia confermata anche per Solbakken: “Ha qualità importanti. Non è corretto addossargli colpe”. Infine, una riflessione sull’avversario: “La Lazio ha grande fisicità e qualità. Ma dobbiamo essere bravi a non subire gol, come facevamo all’inizio del campionato. Questo è lo spirito che ci serve”.

