Calcio: Empoli; Ebuehi operato al ginocchio in Olanda

agenzia

Dopo l'infortunio nella partita contro il Bologna

EMPOLI (FIRENZE), 13 APR – Il difensore dell’Empoli Tyronne Ebuehi è stato operato ieri per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, lesionatosi nel corso della gara contro il Bologna dello scorso 15 marzo. L’intervento -, eseguito presso la clinica ortopedica Ocon di Hengelo, in Olanda, dal professor Roy Hoogeslag alla presenza dello staff medico dell’Empoli -, è perfettamente riuscito. Ebuehi rimarrà alcuni giorni in ospedale, iniziando fin da subito il percorso riabilitativo. Per lui qualche mese di recupero lontano dal campo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA