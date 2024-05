Calcio: Empoli; Nicola, ‘a Udine determinati e un po’ folli’

agenzia

In Friuli attesi oltre mille tifosi toscani

EMPOLI (FIRENZE), 18 MAG – “Consapevoli, determinati e un pizzico di follia. Abbiamo fatto quello che dovevamo. Siamo sereni. Ci siamo preparati”. Così Davide Nicola presenta la sfida dell’Empoli contro l’Udinese di domani pomeriggio in trasferta. “L’idea – aggiunge il tecnico dei toscani – è quello di esprimere noi stessi, senza essere particolarmente preoccupati. Non vogliamo snaturarci per questa partita. E non ci interessano neanche le combinazioni delle altre partite delle dirette concorrenti. Nei miei mesi qui a Empoli ci siamo sempre comportati con questo dettame alla base. E questo ci ha permesso di arrivare a questa gara ancora in corsa per il nostro obiettivo”. Cannavaro è alle prime gare in Serie A, di Nicola ha detto che è più abituato a giocare questo tipo di sfide: “Non è un’abitudine a giocare queste partite la chiave, credo sia un concetto errato. Mister Cannavaro ha comunque una certa esperienza. Ma la questione è che io e la squadra ci concentriamo solo su questi 90 minuti e sull’avversario. Non voglio pensare ad altro Siamo arrivati fin qui pensando a noi”. Riguardo all’Udinese “è una squadra molto fisica – spiega Nicola -. Hanno capacità di giocare queste gare. La giocano in casa. In uno stadio bellissimo, ci sarà un contorno fantastico. Ci aspettiamo di esprimere il massimo come loro. Noi dovremo avere ancora più entusiasmo di loro”. E se l’obiettivo dovesse davvero arrivare a fine stagione? Luperto ha detto si taglierà la barba, Cagni ormai quasi venti anni fa si tagliò i baffi: “A beh, io ne ho una fantastica. Ma non la dico adesso”. Intanto prima della partenza per Udine la squadra è stata attesa da oltre un centinaio di tifosi che con cori, bandiere e fumogeni hanno incitato il gruppo che stava per salire sul pullman. Domani a Udine sono attesi oltre mille sportivi da Empoli.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA