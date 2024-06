Calcio: esordio convincente per Uruguay e Usa in Coppa America

agenzia

Pulisic apre le marcature nel successo sulla Bolivia

ROMA, 24 GIU – Uruguay e Stati Uniti hanno esordito in modo convincente in Coppa America, dominando rispettivamente Panama (3-1) e Bolivia (2-0) nel Gruppo C. A Miami la Celeste di Marcelo Bielsa ha aperto la marcature al 15′ con un sinistro da fuori area della giovane ala Maximiliano Araujo. Ha poi dovuto aspettare fino all’85’ per incrementare il bottino con il centravanti del Liverpool Darwin Nunez. Nel recupero (91′) il difensore Matias Viña di testa ha realizzato la terza rete. Panama ha salvato l’onore con un sinistro del difensore dell’OM Michael Murillo (95′). Ad Arlington gli Stati Uniti, guidati dal milanista e loro capitano Christian Pulisic, hanno battuto la Bolivia. Ed è stato proprio Pulisic a spezzare l’equilibrio con un forte tiro sotto la traversa, dopo neanche tre minuti di gioco. Sepre lui, poco prima dell’intervallo, ha servito al monegasco Folarin Balogun la palla del 2-0 (44′). “È fantastico per noi iniziare così… Ovviamente segnare dall’inizio ci ha reso più facile, ma nel complesso abbiamo controllato questa partita”, ha detto Pulisic. Giovedì la seconda giornata del Gruppo C: l’Uruguay affronterà la Bolivia mentre gli Stati Uniti affronteranno Panama.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA