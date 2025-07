Calcio: Euro donne; Beccari infortunata lascia ritiro Italia

agenzia

Sarà sostituita da Valentina Bergamaschi.Alle 18 esordio azzurre

ROMA, 03 LUG – Novità in casa Italia il giorno dell’esordio agli Europei di calcio femminile con il Belgio, in programma alle 18 (diretta su Rai 2) allo Stade de Tourbillon di Sion. A causa di un infortunio Chiara Beccari non farà parte della rosa di calciatrici che prenderanno parte al torneo continentale. L’attaccante della Juventus ha subito una distrazione muscolare alla coscia destra in allenamento e verrà sostituita dall’altra bianconera Valentina Bergamaschi, che insieme a Aurora Galli, Astrid Gilardi e Martina Rosucci – pur non facendo parte delle 23 convocate – si trovava già in raduno insieme al resto del gruppo. Il tecnico Andrea Soncin aveva infatti deciso di portare 27 ragazze in Svizzera per l’ultima fase di preparazione alla competizione, dato che il regolamento stabilisce che in caso di infortunio o malattia di una calciatrice sia possibile effettuare un cambio nella lista fino alla gara d’esordio. La UEFA ha autorizzato la sostituzione dopo aver ricevuto la richiesta da parte della FIGC.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA