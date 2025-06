Calcio: Euro donne; ecco le 23 convocate di Soncin

agenzia

Il torneo in Svizzera dal 2 al 27 luglio

ROMA, 25 GIU – Andrea Soncin ha scelto le 23 azzurre che parteciperanno all’Europeo che si svolgerà dal 2 al 27 luglio in Svizzera. Delle 34 calciatrici che hanno preso parte all’ultima settimana di raduno a Coverciano, il tecnico ha escluso Maria Luisa Filangeri, Beatrice Merlo, Flaminia Simonetti, Martina Tomaselli, Agnese Bonfantini, Valentina Giacinti e Margherita Monnecchi, mentre Astrid Gilardi, Valentina Bergamaschi, Martina Rosucci e Aurora Galli saranno aggregate alla squadra per il restante periodo di preparazione. In caso di infortunio o malattia, il regolamento consente infatti di effettuare dei cambi alla lista fino alla mezzanotte del giorno che precede il debutto nella competizione. L’elenco delle 23 convocate Portieri: 12 Rachele Baldi (Inter), 22 Francesca Durante (Fiorentina), 1 Laura Giuliani (Milan); Difensori: 17 Lisa Boattin (Juventus), 3 Lucia Di Guglielmo (Roma), 19 Martina Lenzini (Juventus), 5 Elena Linari (Roma), 2 Elisabetta Oliviero (Lazio), 13 Julie Piga (Milan), 23 Cecilia Salvai (Juventus); Centrocampiste: 18 Arianna Caruso (Bayern Monaco), 6 Manuela Giugliano (Roma), 16 Eleonora Goldoni (Lazio), 20 Giada Greggi (Roma), 4 Eva Schatzer (Juventus), 15 Annamaria Serturini (Inter), 8 Emma Severini (Fiorentina); Attaccanti: 14 Chiara Beccari (Juventus), 11 Barbara Bonansea (Juventus), 21 Michela Cambiaghi (Inter), 7 Sofia Cantore (Juventus), 10 Cristiana Girelli (Juventus), 9 Martina Piemonte (Lazio). * Aggregate al gruppo: 27 Astrid Gilardi (Como), 25 Valentina Bergamaschi (Juventus), 26 Martina Rosucci (Juventus), 24 Aurora Galli (Everton).

