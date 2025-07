Calcio: Euro donne; Linari inserita in squadra torneo

agenzia

L'azzurra inserita nelle scelte degli osservatori Uefa

ROMA, 28 LUG – La Uefa ha pubblicato la ‘squadra del torneo’ degli Europei femminili 2025. Per ogni partita, un osservatore esperto è stato incaricato di decretare la migliore in campo, basandosi sulle capacità tecniche e tattiche messe in mostra e sull’impatto avuto nella singola partita. Tra le calciatrici scelte c’è anche l’azzurra Elena Linari. Nella formazione scelta dagli osservatori figurano quattro giocatrici dell’Inghilterra e quattro della Spagna. Spiegando le loro scelte, gli osservatori tecnici Uefa hanno affermato: “Abbiamo cercato di includere non le solo giocatrici che si sono messe in mostra per capacità tecniche e lavoro di squadra, ma anche quelle che hanno avuto un impatto enorme nelle partite più importanti”. Questa la squadra del torneo: Portiere Hannah Hampton (Inghilterra) Difensori Lucy Bronze (Inghilterra) Irene Paredes (Spagna) Elena Linari (Italia) Franziska Kett (Germania) Centrocampisti Patri Guijarro (Spagna) Aitana Bonmatí (Spagna) Alexia Putellas (Spagna) Attaccanti Jule Brand (Germania) Alessia Russo (Inghilterra) Chloe Kelly (Inghilterra).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA