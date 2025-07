Calcio: Euro donne; Svizzera annulla allenamento,per raffreddore

agenzia

La nazionale di casa venerdì giocherà i quarti con la Spagna

ROMA, 15 LUG – Una piccola epidemia di influenza ha colpito la nazionale della Svizzera impegnata all’Europeo femminile che si sta svolgendo proprio nella Confederazione, obbligando lo staff ad annullare l’allenamento previsto per oggi in vista del quarto di finale con la Spagna, venerdì a Berna. “Negli ultimi giorni, alcune giocatrici hanno manifestato sintomi da raffreddore – ha reso noto la federazione elvetica di calcio -. Al fine di garantire un programma di allenamento di alta qualità, lo staff tecnico ha deciso di concedere martedì libero e di posticipare la seduta a mercoledì”. La nazionale guidata da Pia Sundhage, sostenuta dal tifo di casa, ha chiuso al secondo posto il girone vinto dalla Norvegia (avversaria domani dell’Italia) e giocherà per la prima volta nella sua storia i quarti di finale in un torneo importante.

