Calcio: Euro U19; Corradi, oggi l’Italia non ha subito la Spagna

agenzia

Ct, match meraviglioso, meritavamo noi. Gravina,il futuro è loro

ROMA, 25 LUG – Bernardo Corradi ha visto finalmente un’Italia-Spagna diversa, nonostante la sconfitta e la finale mancata dell’Europeo Under 19 di calcio. “Abbiamo giocato bene e creato, avremmo meritato – così il commissario tecnico secondo il sito della Figc -. Ma sono nel calcio da qualche anno e con la Spagna si erano spesso e volentieri fatte partite di fase difensiva e ripartenza: penso che a partire da oggi possiamo anche smettere di commentare questo tipo di sfide”. “Credo che abbiamo giocato una partita meravigliosa, con intensità, geometria e principi – ha aggiunto il ct degli azzurrini -. Il calcio è anche questo: hai tante occasioni, non concretizzi e vieni punito. Dispiace per i ragazzi perché il sacrificio, la voglia e l’abnegazione sono state ai limiti della perfezione”. “A volte quando si analizzano le competizioni si guarda dove si è arrivati senza guardare al viaggio e al percorso fatto – ha proseguito Corradi -. Ho detto ai ragazzi che sono orgoglioso di loro: questa sera quando metteranno la testa sul cuscino e passerà l’arrabbiatura, potranno dormire sereni e orgogliosi per quanto fatto”. Chiuso in semifinale il percorso all’Europeo, c’è anche un obiettivo Mondiale – quello dell’Under 20 il prossimo anno in Cile – a cui guardare: “La cosa che mi fa ben sperare è aver trovato una base molto solida sulla quale costruire qualcosa di importante – ha concluso il commissario tecnico – . Non dimentichiamoci che l’obiettivo principale era arrivare proprio al Mondiale: quello sarà il preludio per Under 21 e Nazionale maggiore, ho grande fiducia nel futuro”. Soddisfatto anche il presidente della Federazione Gabriele Gravina: “Siamo orgogliosi dei nostri Azzurrini! Dopo il successo continentale dell’Under 17, la Nazionale di mister Corradi ha disputato un ottimo Europeo conquistando l’obiettivo fondamentale della qualificazione al prossimo Mondiale. In questa squadra c’è tanta qualità, sono sicuro che sentiremo ancora molto parlare di tanti di questi ragazzi”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA