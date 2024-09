agenzia

Apre Bove chiude Pio Esposito con un poker

ROMA, 05 SET – L’Italia Under 21 ha battuto 7-0 (2-0) i pari età di San Marino in un match valido per le qualificazioni agli Europei di categoria giocato questo pomeriggio a Latina. A segno Bove (35′), autogol di Matteoni (38′), poker di Pio Esposito (58′, 76′, 78′ e 91′) e gol di Raimondo (81′).

