Calcio: Europa League; il francese Turpin arbitra Milan-Roma

Il turco Meler designato per Leverkusen-Atalanta

ROMA, 09 APR – E’ il francese Clément Turpin l’arbitro designato dalla Uefa per dirigere Milan-Roma, andata dei quarti di finale di Europa League, in programma giovedì’ sera a Milano. Turpin sarà coadiuvato dagli assistenti Nicolas Danos e Erwan Finjean. Quarto uomo Ruddy Buquet; al Var Jerôme Brisard , assistente Willy Delajod. Arbitro turco invece per Bayer Leverkusen-Atalanta: a dirigere l’altro quarto di finale di Europa League sarà infatti Halil Umut Meler coadiuvato dagli assistenti Mustafa Eyisoy e Kerem Ersoy. Quarto uomo, Arda Kardeşler; al Var Alper Ulusoy, assistente Var Abdulkadir Bitigen.

