ROMA, 18 FEB – Sara’ Francois Letexier l’arbitro di Roma-Porto, ritorno dei play off di Europa League in programma giovedi’ all’Olimpico dalle 18,45. Il direttore di gara francese e’ stato designato dall’Uefa in una squadra arbitrale tutta transalpina: assistenti di linea Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni, quarto uomo Mathieu Vernice, al Var Willy Delajod assistito da Benoît Millot.

