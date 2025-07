Calcio: Evan Ferguson arrivato a Ciampino

agenzia

In prestito alla Roma con opzione di riscatto a 40 milioni

FIUMICINO, 20 LUG – Evan Ferguson, il centravanti irlandese del Brighton, è arrivato con un jet privato alle 20.15 all’aeroporto di Ciampino per iniziare la sua stagione all’AS Roma. Il calciatore, classe 2004, è stato accolto dallo staff giallorosso e da un nutrito gruppo di un centinaio tifosi al grido di “daje Roma”. Con una maglia bianca e pantaloni verdi, ha lasciato l’aeroporto romano di Ciampino intorno alle 20.35. Domani le visite mediche di rito, poi la firma del contratto per il passaggio in giallorosso in prestito con un’opzione per il riscatto fissata a 40 milioni. Il suo arrivo nella Capitale segue di appena 24 ore quello del neo acquisto della Roma, il centrocampista franco marocchino Neil El Aynaoui.

