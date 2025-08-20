Calcio, Fabio del Fluminense fa il record di presenze di sempre: sono 1.391, superato Shilton

Il personaggio

Il portiere 44enne brasiliano, che solo poche settimane fa ha giocato la finale del Mondiale per club negli Usa, ha superato il mitico giocatore inglese

Il portiere del Fluminense, Fabio, ha stabilito il nuovo record di presenze nel calcio maschile, disputando la sua la partita ufficiale numero 1391. Il 44enne brasiliano ha superato così il primato detenuto dall’inglese Peter Shilton (eguagliato sabato scorso), nella vittoria per 2-0 contro l’América de Cali al Maracanã di Rio de Janeiro, valida per il ritorno degli ottavi di finale della Copa Sudamericana. Secondo Fluminense e i media brasiliani, Fabio è ora il giocatore con più presenze nella storia del calcio, anche se né la FIFA né la confederazione sudamericana CONMEBOL hanno ancora ratificato il record. «A volte non ci rendiamo conto dell’importanza di un traguardo così significativo, che resisteva da tanti anni», le parole del portiere, che ha festeggiato la serata con un altro ‘clean sheet’ e una targa commemorativa.