Calcio: Fabregas, Busquets giocatore che fa innamorare

agenzia

Complimenti a lui e in bocca al lupo per la carriera di tecnico

MILANO, 26 SET – “Un amico e una persona incredibile, oltre che calciatore. Lui come la sua famiglia. Penso che sia arrivata l’ora, lascia spazio alla gente giovane. Però è un giocatore che ti fa innamorare, sono giocatori che non vedi mai in campo ma se non giocano capisci la loro importanza”: lo dice il tecnico del Como Cesc Fabregas sul ritiro dal calcio giocato di Sergio Busquets durante la conferenza stampa di presentazione della sfida contro la Cremonese. “Tanti complimenti a lui perché fare una carriera del genere è incredibile, così ad alti livelli. Lui l’ha fatto per 11 anni di fila, vive bene, mangia bene, dorme bene, anche se quando si è giovani fai fatica a farlo. Lui l’ha fatto in una maniera incredibile, vuole fare l’allenatore e gli mando un grandissimo in bocca al lupo”, aggiunge Fabregas.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA