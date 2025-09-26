Calcio: Fabregas, con la Cremonese tre punti importanti

agenzia

Dobbiamo andare di partita in partita, il focus è su domani

MILANO, 26 SET – “Ovviamente sono molto più in difficoltà come scelte per la formazione rispetto all’anno scorso. Nessuno ad oggi può dire quale sia la migliore formazione. Tanti giocatori sono a livello alto, tutti possono dare tanto, però la cosa più importante è che tutti sappiano cosa fare, con la stessa mentalità e intensità e di andare a vincere quante più partite possibili. Non dobbiamo guardare indietro o avanti, sono tre punti importanti per noi. Questo è un inizio importante di stagione per noi”. Lo ha detto il tecnico del Como Cesc Fabregas in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Cremonese. “È una squadra in fiducia, che fa molto bene difensivamente e dopo quando ha l’opportunità di giocare e creare opzioni per attaccare lo fa con volontà e con giocatori di qualità. Una squadra che mi piace, sarà difficile – ha aggiunto -. Noi dobbiamo andare di partita in partita. Stiamo facendo prestazioni importanti, però dobbiamo continuare così. Dobbiamo mettere il focus a domani”.

