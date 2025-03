Calcio: Fabregas, gol annullato? Non è fuorigioco, decidono loro

agenzia

Rosso a Dele Alli? Errore grave per un giocatore d'esperienza

MILANO, 15 MAR – “C’è questo episodio contro di noi, il gol annullato. La sfortuna di questa stagione, un millimetro. Per me non è fuorigioco, perché se fermano un millisecondo prima questo non è fuorigioco: fermano quando gli piace a loro. A parte questo, ci sono tanti piccoli dettagli sfortunati contro di noi che fanno un male brutale ma allo stesso momento ti fa vedere il potenziale di questa squadra. Io non mollo mai”: c’è delusione ma anche orgoglio nelle parole di Cesc Fabregas, a Dazn, dopo che il suo Como è uscito sconfitto per 2-1 a San Siro dal Milan. Un ko che brucia anche per il raddoppio annullato per millimetri. Altro episodio importante, l’espulsione di Dele Alli al 90′. Un rientro choc dopo due anni di assenza dal calcio: “Doveva entrare Sergi Roberto ma preferivo dargli un paio di settimane in più. Dele Alli è un giocatore che ti fa gol e ho provato a dargli quella opportunità che magari in questo momento non merita: è arrivato da due settimane. Un errore grave per un giocatore di esperienza. Rosso chiaro, ha lasciato la squadra quando mancavano 5 minuti. È la cosa negativa della serata”.

