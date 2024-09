Calcio: Fabregas ‘ho fiducia in Belotti, ci aspettiamo molto’

agenzia

Il tecnico del Como: 'Serve soffrire e lavorare'

COMO, 14 SET – Andrea Belotti è stato sacrificato sull’altare del 4-2-3-1 con cui Fabregas ha schierato il Como contro il Bologna scegliendolo quale unica punta centrale. “Ma ho fiducia in lui, anche i suoi compagni si aspettano molto, tolto Immobile credo sia il più prolifico marcatore italiano” dice lo spagnolo. “Soffrire e lavorare. Questo dobbiamo fare – ha continuato il tecnico del Como -. Non conosco altro modo per raggiungere i risultati”. “Una grande prestazione, meritavano di vincere – gli ha fatto eco Cutrone – ma prendiamo il lato positivo, la nostra è stata un’ottima prova”

