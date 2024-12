Calcio: Fàbregas, i dettagli non sono dalla nostra parte

agenzia

Ci vuole più serenità e qualità nell'ultimo passaggio

COMO, 30 NOV – “I ragazzi hanno capito bene la partita, hanno risposto nel modo giusto. Ancora una volta i piccoli dettagli non stanno andando dalla nostra parte. È stato un secondo tempo molto competitivo, anche loro potevano vincere la partita. Ho visto un bel Como nel primo tempo, ma si deve riuscire a chiudere la partita prima”: così Cesc Fàbregas, tecnico del Como, dopo il pareggio contro il Monza. “Abbiamo avuto le nostre occasioni per fare gol, ma ci vuole più serenità e di qualità nell’ultimo passaggio. Questo è un po’ quello che manca in tante situazioni. Vedo però una squadra organizzata, che sa quello che deve fare, con una struttura molto chiara”, ha aggiunto Fàbregas.

